Kehtnas toodetakse taas sealiha

Endise Kehtna Rey lihatööstuse hoonetes alustas eelmise nädala alguses tootmistegevust uus ettevõte, Frank Kutter OÜ, kes on võtnud oma sealihatööstuses suuna kvaliteedi loomisele.

Eelmise aasta kevadel ostis Saaremaa ettevõte URRA ASSETS OÜ pankrotistunud Kehtna Rey lihatööstuse hooned, kirjutab ajaleht Raplamaa Sõnumid.

Vahepeal olid hooned tühjad, aga juba eelmise aasta lõpus oli teada, et farmis elavad taas sead. Selle aasta alguses alustas tegutsemist aga Frank Kutter OÜ, mis on ettevõtte tegevjuhi Marek Mettase sõnul täiesti uus ettevõte koos uue nägemusega.

„Meie tugevus on see, et kõrval on laut. Terve tooteahel on meie käes. Põrsast alates kuni lõpptooteni välja. Ise kasvatame ja toodame ka sööda ise,“ selgitab Mettas.

Eelmise nädala esmaspäevast, 17. juulist on ettevõte tegevusega ametlikult algust teinud ning asunud oma liha ka esimestele soovijatele müüma.

Praeguseks on soovi avaldanud mõned Märjamaa kauplused ja Rapla söögikohad, kuid edaspidi plaanitakse oma kliendibaasi laiendada.