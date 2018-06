Kehv olla? Mine lauta loomade juurde!

Anneli Kööba-Orlov ja poeg Hans-Erik Jakob peavad Kamelia talus mitmeid loomi, kellega suhtlemine alandab stressi. Anni Õnneleid

Teadmisest, et rahulik tegelemine maatöö ja loomadega aitab stressi ning depressiooni vastu, on Euroopas välja kasvanud lausa teraapia. Meil leiab see praegu veel üsna vähe kasutust, kirjutab homne Maaleht.