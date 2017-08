Voore Farmi taimekasvatusjuht Margus Lepp, Lõuna-Eesti seemnetootja Erki Oidermaa ja Harjumaa põllumees Ivo Eenpalu ootavad oma seltskonda järgmist tublit tegijat. Need mehed on Maaelu Edendamise Sihtasutus valinud parimaks taimekasvatajaks eelmistel aastatel. Tänavused kandidaadid on teie ees.