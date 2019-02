Kerli Ats taluliidust: oleme iseseisvad, kuni talunikud seda soovivad

Lii Sammler lii.sammler@maaleht.ee RUS

Kerli Atsi sõnul on ETKLi liikmete suurim mure põllumajandusette­võtete kontsentreerumine. Abi võiks olla väiketalude suuremast toetamisest. Erakogu

Kerli Atsil on talunike juhina saanud aasta täis. Nüüdseks on sihid selgemad ning sõnad kindlamad. 30aastasel taluliidul on käsil uued projektid ja neil läheb hästi.