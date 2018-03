Kersti, Georgi ja kitsede armulugu

Ehitaja ja keemik alustasid kolme aast eest kitsepidamist ...

Silmade särades meenutavad Kersti ja Georg nüüd, kuidas kolme aasta jooksul kõik olnud esmakordne. Esimeste kitsede saabumine, esimene lüpsmine, esimene kitsetall, esimene juustutegu. Iga esimese korra juures on jutuks ja mõtteiks olnud, et kui nüüd välja ei tule, kui kõik täiesti untsu läheb, siis jätame kogu kitsekasvatuse, kus see ja teine...