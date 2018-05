Kiirustage! Konkurss “Aasta põllumees 2018” ootab tegijaid

Kandidaatide esitamise viimane tähtpäev on esmaspäev, 21. mai.

Ootame aktiivset kaasalöömist maakondade talu- ja tootjate liitudelt, et nad oma piirkonna tublimaid põllumehi konkursile esitamisega tunnustaksid.

Traditsioonilise konkursiga “Aasta põllumees” soovivad Maaleht ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda esile tõsta uuendusmeelseid, keskkonnateadlikke ja edasipürgivaid põllumehi.

Kandidaate saavad esitada põllumajandusega seotud liidud, ühingud, seltsid ja organisatsioonid. Ootame kandidaate põllumajanduse eri valdkondadest ja maakondadest. Konkursile võib esitada ka eelmiste aastate kandidaate.

“Meie eesmärgiks pole kindlasti vaid parima põllumehe väljaselgitamine. See konkurss on oluline eelkõige selleks, et väärtustada ja tutvustada Eesti erinevates maapiirkondades tegutsevate põllumajandusettevõtjate tööd,” ütleb Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja (EPKK) juhatuse esimees Roomet Sõrmus.