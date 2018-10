Kiskjakahjude hüvitamisest alles unistavad lätlased tulevad õppima Eesti lambakasvatajatelt

Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liidu juhatuse liikme Ell Sellise sõnul on meie lambakasvatajatel lõunanaabritega tihe koostöö. „Kiskjakahjude ennetamise ja hüvitamise teema on Lätis praegu väga aktuaalne. Nad on kuulnud Eesti lambakasvatajate edulugusid seoses karjavalvekoertega ning on väga huvitatud sarnase praktika juurutamisest Lätis. Lisaks tutvustame lõunanaabritele, milliseid uusi lambatõuge on Eestisse toodud, kuidas on edenenud meie aretustöö ning külastame kaasaegse tehnoloogiaga Muru villaveskit Rõngu lähistel. Meie lambakasvatajatel on, mida külalistele näidata,“ kinnitas Sellis.

