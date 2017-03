Kodulinnud gripiohus, linnukasvatajad probleemi ees

Euroopas leviv linnugripp seab kodulindude pidamisele piirangud: 1. aprillist on lindude pidamine lubatud siseruumides, kuhu ei pääse ligi metslinnud.

Meie Maa uuris mõnelt suuremalt linnukasvatajalt, kuidas nad oma linde sellest surmavast haigusest püüavad säästa.

Riido ökotalus Vaivere külas toimetab piimakarjakasvataja Anne Kiider mitmesaja linnu ja mitme linnuliigiga – kanad, pärlkanad, pardid, haned, kalkunid. Kusjuures kanatõuge on ise juba kümmekond, kasvataja lemmikuiks siidikana ja hõbefööniks.

Ohustava linnugripi ennetamise meetmeid kasvataja hindab. “See on mõistlik ja väga vajalik otsus, rändlindude eest tuleb kodulinde kaitsta. Aga elu teeb küll raskemaks. Linnu-grippi on palju raskem ära hoida kui Aafrika seakatku, metsikud linnud on ju igal pool meie ümber,” rääkis taluperenaine.

“Meie lindudel on olnud võimalus seni olla ka väljas. Peame nüüd sisse kolima, sest kaetud aias pidamist saab endale lubada ainult kümmekonna või natuke enama kana pidaja, meil see kõne alla ei tule.”

Salme OÜ piimakarjakasvatajal Raimond Ellikul on poolsada kirjusulelist kana, kuus parti ja kuus kalkunit.

“Mul on linnud alati seespidamisel olnud, kuid mul on varblaste probleem. Linnud on koos kitsedega ja neile sööda viimisel pääsevad varblased lauta. Mul ei jää muud üle, kui pean kitsedest loobuma, et sellega varblastest lahti ja ruum hermeetiliseks saada,” sõnas Raimond.