Eile olid Jänedal koos kohaliku toidu võrgustikud, et teha uusi plaane, kuidas oma toodang veel paremini ja kasulikumalt tarbijateni viia. Selleks on kolm peamist varianti: talupoed, taluturud ja otse taludest müüjad, keda toetavad toiduvõrgustikud.

Nagu rääkis OTT (Otse Tootjalt Tarbijale) liikumise eestvedaja Sirkka Pintmann, hakkas kohaliku toidu otsemüügi idee Eestis arenema 2010. aastal, kui toimus selle teemaline õppereis Lätti, Leetu ja Poola. Kuigi esimene tootjate-tarbijate kohtumiste skeem oli toimima hakanud juba aasta vare, 2009. aastal Kuusalus.

Selle järel on tekkinud järjest uued kaubaringid ning praeguseks on Eestis 15 OTTi. MTÜ Eesti OTT loodi 17. mail 2014. Aasta 2015 oli selle tiivul eriti agar – käidi läbi kõik OTT-id, arutatu probleeme, tehti tulevikuplaane.

Enim on tootjate ja tarbijate vahetu kohtumise punkte Harjumaal, ent paljudes teisteski piirkondades.

Lisaks tuleb järjest juurde kohaliku toidu tootjate ühinguid-seltse: Võru „Uma mekk“, „Viru toit“, „Põhja-Eesti kohalik toit“, „Liivimaa lihaveis“, „Romantiline rannatee“ jms.

Ühistutest toetavad kohaliku toidu äri Eesti Maaturism, Eestit Toidutee ja mõne päeva eest sai õnnistuse ka koostööprojekt lätlastega - Liivimaa toidutee.

Kohaliku toidu promomisel on oluline osa ka märkidel, näiteks uusim neist, „Ehtne talutoit“, loodi aasta eest.

Eelmise aasta lõpul võeti MTÜ Eesti OTT ka rahvusvahelise kohaliku toidu võrgustiku Urgency liikmeks, esialgu üheks aastaks. Nüüd tuleb OTT võrgustikul luua korrektsem struktuur, valida juhatus, uuendada ja luua ning tõlkida juriidilised alusdokumendid ning koostada tegevuskava. Sellega eile Jänedal algust tehtigi.

Lisaks organisatsioonilistele arutati ka majanduslikke küsimusi. Nimelt on OTTil plaanis rajada Tallinna lähedale vaheladu. Siis saaksid kõik tootjad üle Eesti oma kauba sinna kokku tuua ning logistikafirma veaks selle poodidesse ja restoranidesse laiali. See välistaks olukorra, et ühe poe või restorani ukse taga on igast Eestimaa otsast tulnud kümme väikest kaubikut rivis. Vahelao rajamiseks on plaanis kaasata euroraha.

Lisaks teooriale tegeldi seminaril ka praktikaga: nimelt toimus nõupidamisega üheaegselt minilaat, kus oma kraami müüs kümmekond kohaliku toidu tootjat.