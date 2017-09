Kõige vähem maksab põllumaa Saaremaal

Kasutatava põllumajandusmaa hektari rendihind oli Saaremaal 2016. aastal kõrgem vaid Hiiumaa omast: Saaremaal maksti hektari eest renti 42, Läänemaal 58 ja Hiiumaal 23 eurot.

Esikohal oli selleski arvepidamises möödunud aastal Valgamaa, kus hektari maa rendile võtmise eest käidi välja 66 eurot. Siiski on põllumajandusmaa rendihind Saaremaal pidevalt tõusnud, näiteks 2013. aastal oli see 27 eurot hektari eest.

Orissaare vallas tegutseva Tüütsi talu peremehe Aare Aljase sõnul pole ta lõpuni aru saanud, miks maa hind Saaremaal lausa kõige odavam on.

“Loogiline oleks, et kui on nõudlust, siis läheb ka hind üles, ja kui on pakkumist rohkem, siis läheb hind alla. Tegelikult pole ju ühte ega teist,” lausus Aljas Saarte Häälele.