Kolm põhjust, miks soetada maailma parim traktor

Eelmisel kuul valiti Pariisis toimunud messil 2017. aasta parimad põllumajandusmasinad. Parima traktori tiitli pälvis Massey Ferguson 6718 S.

Parimaks nimetatud traktor teeb konkurentidele silmad ette nii mitmeski kategoorias: võimsaim (200 hj) neljasilindriline mootor, parim pöörderaadius, oma klassi madalaim müratase kabiinis ja ökonoomsus on vaid mõned näitajad, mis masinale maailma parima tiitli tõid. Eestis Massey Fergusoni auhinnatud traktoreid müüva Intraci juhatuse esimees Tanel Teimann selgitab, miks tasuks põllutööde ökonoomsemaks muutmiseks soetada maailma parim traktor.

Keskkonnasäästlik tööloom

Viimase 10 aastaga on traktoritele esitatavad heitgaaside eraldamise nõuded karmistunud orienteeruvalt 20 korda. See tähendab, et nii Massey Fergusoni kui ka teiste tootjate Eestis müüdavad traktorid peavad vastama Euroopa Liidu heitgaaside näitajale Tier 4 Final ehk tahmaosakeste ja lämmastikdioksiidide sisaldus läbipõletatud kütuses peab vastavalt mootori suurusele mahtuma normi piiresse. Teisisõnu, uued Massey Fergusoni traktorid eritavad oluliselt vähem kahjulikke heitgaase ning kujutavad keskkonnale vähem ohtu.

Efektiivsem masin säästab aega ja raha

Uued traktorid on tänu automatiseeritud protsessidele palju efektiivsemad. Auhinnatud Massey Ferguson 6718 S-le paigaldatud Auto Guide TM 3000 süsteem näiteks võimaldab sentimeetri täpsusega masinat juhtida ning seega välistada külvamisel või väetamisel tekkivat juhuslikku ülekatet. See säästab põllumehele nii aega kui ka raha. Lisaks võimaldab automaatne juhtimissüsteem kokku hoida koguni kuni 12% kütusekuludelt.

Tehnik alati käepärast

Traktori kasutusiga sõltub selle kasutusaktiivsusest. Masinad suudavad vastu pidada rohkem kui 15 000 töötundi. Tuleb aga arvestada, et mida rohkem on masinal töötunde, seda suurem on oht, et võib ette tulla ootamatuid probleeme, mis vajavad remonti. Et masina eluiga oleks võimalikult pikk, on oluline seda järjepidevalt hooldada. Kõik masinad vajavad korrapärast hooldust ja kontrolli, sest vastavalt kasutuskoormusele, vajavad kuluvosad aeg-ajalt vahetamist. Et pakkuda klientidele mugavat ja kiiret hooldusteenust, on Intracil Eestis viis esindust. See tähendab, et me oleme klientidest maksimaalselt ainult tunniajase sõidu kaugusel.

Iga traktor vajab regulaarset hooldust. Üldise kontrolli käigus avastatud pisivead kõrvaldatakse kohe, et ebameeldivad üllatused ei tuleks ette tööpõllul. Igapäevaselt kasutuses olevat masinat on soovitatav vahetada pärast 10000 – 12000 töötunni täitumist.

Intraci klientide jaoks on kahtlemata mugavaim viis vormistada uuele Massey Fergusonile kasutusrendileping. Selle alusel toimub masina vahetus iga 3-4 aasta tagant, nii et meie võtame tööd rüganud masina enda hoole alla ning klient saab põllule minna tuttuue traktoriga.

Eestis müüakse keskmiselt 500 traktorit aastas. Müüginumber on viimastel aastatel jäänud stabiilselt 400-600 vahele. Prognoosime, et ka sel aastal leiab pooltuhat traktorit endale uue peremehe.

