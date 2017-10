Kombain võib põlema minna asjast, mille peale ei oska mõeldagi

19. oktoobril kella 19.01 ajal tekkis Põltsamaa vallas Pudivere külas kombaini punkris väike põleng. Päästjad leidsid tulekolde termokaamera abil ja kustutasid selle.

Päästetöö juhi esialgsel hinnangul põhjustas põlengu mehhanismide kinni kiilumisel kuumenenud kanep.

Maalehe lisaleht Maamajandus kirjutas oktoobri algul, et tänavuse koristusperioodi eripära on see, et vili tuleb põllult väga märjana. See tekitab vajaduse kasutada kuivatamisel tavapärasest kõrgemat temperatuuri, mis tekitab tuleohtlikke olukordi.

Igapäevane elu aga näitab, et põllumehel peavad ohuolukorade ärahoidmiseks silmad ka kukla taga olema ja pea nuputama nagu raal.

Maaleht kutsub kõiki põllumehi tähelepanelikkusele ning soovib jõudsat sügistööde edenemist!