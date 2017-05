Konkurentsiametilt koondumisluba ootav Maag jätab Tere kaubamärgi alles

Kevadel DNB ja Nordea pangalt AS-i Tere ja sellega seotud äriühingute laenunõuded ostnud Maag Grupp ootab konkurentsiametilt koondumisluba ning teeb plaane tootmisvõimsuste kasvatamiseks. Tere kaubamärk jääb alles, kinnitab Maag Grupi nõukogu esimees Roland Lepp.

Märtsis AS Tere suurimaks võlausaldajaks saanud Maag Grupp on konkurentsiameti koondumisloa ootel - menetluse tähtaeg on 12. august, praegu menetlus veel kestab.

"Loomulikult me ei ole saanud mingeid tegevusi veel teha. Me piinlikult täpselt järgime konkurentsiameti nõudeid ja hetkel on Teres on oma juhtimine," kommenteeris Maag Grupi nõukogu esimees Roland Lepp ERR Uudistele.

"Tere kaubamärk loomulikult jääb alles. Kui me vaatame Teret ja Farmit, siis nad on enam-vähem ühesuurused ettevõtmised ja väga tuntud kaubamärgid," kinnitas Lepp.

Maagi senine turuosa on 20 protsenti, seega Terega koondudes võib see kasvada suurusjärgus umbes kahekordseks.