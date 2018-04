Konkurss “Aasta põllumees 2018” ootab uusi tegijaid

“Tunnustusi põllumeestele pole ju palju, nii et osalege julgelt,” innustab aasta põllumees 2017 Margus Muld konkursil osalema.

Konkursiga “Aasta põllumees” soovivad Maaleht ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda esile tõsta uuendusmeelseid ja keskkonnateadlikke põllumehi.

Kandidaate saavad esitada põllumajandusega seotud liidud, ühingud, seltsid ja organisatsioonid. Ootame kandidaate eri valdkondadest ja maakondadest. Konkursile võib esitada ka eelmiste aastate kandidaate.

“Konkursi “Aasta põllumees” eesmärk pole vaid parima põllumehe väljaselgitamine, see on oluline, et tutvustada ja väärtustada Eesti põllumeeste tööd,” toob esile Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja (EPKK) juhatuse esimees Roomet Sõrmus.

Ta rõhutab, et just põllumehed hoolitsevad iga päev selle eest, et meie toidulauale jõuab värske ja kvaliteetne Eesti toit.

“Põllumehed harivad suurt osa Eestimaast, mistõttu nad kujundavad elukeskkonda põldude harimise ja maastike hooldamise kaudu. Tähtis on ka põllumajanduse keskkonnamõju – kuigi iga tegevus toob kaasa mõju loodusele, ootame, et põllumehed tegutsevad loodust säästvalt,” ütleb Sõrmus.