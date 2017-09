Konsulent: piimatoodete kvaliteedi kontrollimiseks tehakse üle 400 proovi päevas

Valio Eesti konsulendi Elle Musta kinnitusel tehakse Valios piimatoodetele 430 kvaliteediproovi päevas, et välistada jääkainete jõudmine toodetesse ning tagada parim maitse.

Toiduliidu piimapäeval kõnelenud Elle Must andis ülevaate toorpiima rangest kvaliteedikontrollist Valio Laeva Meiereis. Tema sõnul on esmased laborandi ülesanded juba piimafarmist toorpiima tooval autojuhil, kelle kohustus on teostada esimesed testid ja kontrollida piima temperatuuri.

„Igast farmist saabunud toorpiima hinnatakse nii maitse, väljanägemise kui ka lõhna põhjal ning sellele tehakse ravimijääkide test. Kui toorpiim on tankidesse lastud, kontrollime taas piima temperatuuri, aga ka rasva- ja valguprotsenti ning happesust. Lisaks võetakse piimatankidest uued, veelgi täpsemad ja tundlikumad ravimijääkide proovid,“ selgitas Must.

Testi ja sellele järgnenud kordustesti positiivse tulemuse korral algatatakse põhjalikum kontroll ning võetakse ühendust farmiga, et uurida saabunud piima tausta ning koostada edasine tegevuskava kvaliteediprobleemide kõrvaldamiseks.

„Kui peaks selguma, et piimas tõesti ongi ravimijäägid ning kvaliteet pole selline nagu peaks, siis Valio sellist piima kindlasti vastu ei võta ning see läheb utiliseerimisele. Samuti saadame toorpiima tagasi siis, kui sellel on tugev kõrvalmaitse, sest ka sellisest piimatoormest ei saa valmistada head piimatoodet,“ sõnas Must.

Kui farmist saabuva toorpiima kvaliteet on aga hea, siis asub tehasemeeskond sellest erinevaid tooteid valmistama – joogipiima, keefiri, jogurteid, kohupiima ja palju muud. Jooksvaid maitsmisi ja kvaliteedikontrolle teostatakse kogu tootmistsükli jooksul ning alati võetakse proove nii esimestest kui viimastest valmistoote pakenditest.

Samuti jälgivad kvaliteedieksperdid toote omaduste muutumist kogu realiseerimisaja vältel, et hoida ära võimalikud maitse ja konsistentsi muutused. Elle Musta sõnul on Laeva Meierei labori jahutuskapis hoiul kõikide toodete testpartiid. „Juhul, kui kaupluselt või tarbijatelt laekub kaebus, mis viitab võimalikule tooteveale, saame selle põhjal teha põhjaliku järelkontrolli,” rääkis Must.

Tema sõnul maitseb tehasemeeskond igal hommikul tooteid, mis saadetakse müügile poelettidele, veendumaks, et kvaliteet on tõesti täpselt selline nagu peab. „Nii saab tarbija olla kindel, et tema toidulauale jõudev piim on kõrgekvaliteediline ja puhas,“ kinnitas Valio konsulent.