Koristushooaja lõpetavad kombainide demonstratsioonesinemised

Eile oli demopäev Järvamaal Koigis, masinaid näidatakse ka Harjumaal Koplimäe Agros ja Võrumaal Karulas.

Koigis koristati suviotra uue täisautomatiseeritud kombainiga John Deere S785i. Tegemist on rootorkombainiga, millel suur tööjõudlus. Punkri maht on üheksa tonni ja heedri laius 10,7 meetrit.

Müügiesindaja Marek Peensalu tutvustas muidki kombaini eeliseid. Kombainil on uudne maapinda kopeeriv flexdraper heeder, mis iga väärtusliku tera põllult kätte saab. Heeder kopeerib maapinda tänu selle alla lisatud lattidele ja kõrgusanduritele. See on eriti vajalik kivistel põldudel või madala kõrre puhul, nagu tänavu.

Näidati ka kombaini interaktiivset juhtimist ja uhiuut 4. põlvkonna juhtimiskeskust. Selle kaudu saab juht kogu masinas toimuvast protsessist info ning saab kombaini tööd ka ise reguleerida.

Kaamerad jälgivad vilja puhtust ning reguleerivad tuulutamist vastavalt prahi hulgale. Juht saab sellekohta infot kombainis asuvalt ekraanilt.

Koigis oli näha ka uus, suurema jõudlusega klahvkombaini mudel T670i samasuguse heedriga.

Mõlemat kombaini said huvilised ka ise katsetada, algul kõrvalistmel istudes, siis ka n.ö pulkade taga.

„Rootorkombaini me veel ostma ei hakka,” märkis Koigi OÜ tehnikajuht Arvo Imsi. „Klahvkombain huvitas küll, sest loomakasvatuses on vaja kvaliteetset põhku.”