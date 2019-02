Krahv Bergi nimelise innovatsioonipreemia pälvis muldade kasutussobivuse kaardirakendus

„Elame maailmas, kus paigalseis tähendab tagasiminekut, ja kus uuenduslikkus on igapäevaelu lahutamatu kaaslane. Mul on hea meel, et innovatsioonist on saanud ka Eesti toidutootmise üha "tavapärasem" osa,“ ütles maaeluministeeriumi toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler Toomas Kevvai. „Sel aastal konkursile esitatud kandidaatide seas oli palju tugevaid projekte. Tasub välja tuua, et sisutihe võidutöö sündis väljaspool autorite päevatöökohustusi.“

Võitjaks valiti põllumajandusuuringute keskuse mullaseire ja uuringutebüroo töötajate Priit Penu, Elsa Putku ja Tambet Kikase omaalgatuslikult välja töötatud muldade kasutussobivuse kaardirakendus. Parima selgitas maaelu ja -majanduse asjatundjate komisjon konkursile esitatud kaheksa projekti seast.

Eesti Rukki Selts andis esimest korda üle krahv Bergi nimelise kuldmedali silmapaistvale maaelu edendajale ning Sangaste rukki tänumedalid kolmele rukkikasvatuse ja -kultuuri arendajale.

Kuldmedali pälvis Eesti Rukki Seltsi patroon president Arnold Rüütel. Tänumedali said Eesti Taimekasvatuse Instituudi teadur, rukkiaretaja Ilme Tupits, pikaajaliselt rukkisordi Sangaste säilitusaretusega tegelenud Lea Rannik ja Eesti Rukki Seltsi juhatuse esimees Leonhard Puksa. Tänumedal antakse krahv Bergi perekonnale, kelle esindajaks on krahvinna Sylvia-Alexa von Berg.

„Kõikidel projektidel on märkimisväärne teaduslik ja rakenduslik innovaatiline tulemus ja väljund,“ ütles Eesti Rukki Seltsi president Vahur Kukk. „Mitu rakendust on põllumajandussektori ettevõtjad juba kasutusele võtnud. Selle tulemusena on suurenenud Eesti ettevõtete majanduslik tulukus ning tõusnud nende rahvusvaheline konkurentsivõime, paranenud toodete kvaliteet. Samuti on saavutatud keskkonnasäästlikkuse tõus.“