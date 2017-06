Kriisiajal piimatootmise lõpetanud lehmapidajad taasalustada ei julge

Piima hind tõuseb, loomakasvatajad saavad top-up’i ning uuendused Eesti piimatööstustes on tulekul. Kas kriisiajal piimatootmisega lõpparve teinud kahetsevad nüüd oma otsust?

Kriisiaastatel kannatuse kaotanud ja oma piimakarja maha müünud põllumehed on keskendunud viljatootmisele või läinud üle teiste loomade kasvatamisele.

Eesti ühe tuntuma piimatootja Lea Puuri Õunapuu talu laut Viljandi vallas jäi lehmadest tühjaks üle-eelmise talve lõpus.

Puur ütleb, et ei ole harjunud loomi pidama nõnda, et nende pealt midagi kokku hoiab. Nii tuli tal viimaks raskustele alla anda ja lõpetamise ajal 32pealine, aastatega aretatud vägeva toodanguga piimakari maha müüa – kitsikus sundinuks isegi juba jõusööda ja mineraalide arvelt säästma.

Puuri talulaut tühjana siiski ei seisa, selles kosuvad nüüd pullid. Veebruaris võttis ta ümbruskonnast üleskasvatamiseks kuus piimakarja pullikut. Kui need aasta lõpus maha müüb, võtab tuleva aasta algul uued vasikad.

Pärnumaal tegutseva Massiaru Põllumajandusliku OÜ loomakasvatusjuht Piret Alfthan tunnistab, et pärast piimakarjaga lõpetamist loomakasvatus neil tasapisi siiski jätkub, kuid teises suunas.