Kriisid ei kao kuhugi. Mil viisil neis ellu jääda?

Viljakasvataja on ilma meelevallas ja riski saak kaotada on igal aastal. Eel mine nädal näitas seda taas. Eriti hull oli lugu Lõuna- ja Kagu-Eestis. RAIVO TASSO

Kuigi öeldakse, et põllumees on põline rikas, on põllumajandus viimastel aastatel järjest rohkem riskiäri. Turu hüplikkus ei lõpe ilmselt niipea ja kõike ei anna lahendada üksnes toetustega.