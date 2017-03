Kui siga sööb kehva toitu, siis sööme seda sealiha süües ka meie

Foto: Sven Arbet

See, mida me loomadele söödame jõuab loomakasvatussaadusena meie enda toidulauale tagasi ja mistahes kõrvalekalded sigade toidusedelis väljenduvad kiiresti loomade terviseprobleemides ning toodete kvaliteedis, rõhutab loomasööda tootmise ja müügiga tegelev Scandagra Eesti AS söödatehnoloog Marge Malbe.