Kuidas avalikus kohas taimekaitsevahendeid kasutada

Taimekaitsetöid tehakse kõige enam põllumajanduslikes majapidamistes, kuid taimekaitsevahendeid kasutatakse ka avalikes kohtades nagu haljasaladel ja parkides, aga ka karuputke tõrjel, maanteepervede-, gaasitrasside-, trammi- ja raudteede hoolduses.

Saabunud on haljastuse ja heakorratööde hooaeg ning taimekaitsevahendite kasutamise nõuetest avalikes kohtades kirjutab Põllumajandusameti taimekaitse ja väetise osakonna juhataja Maris Raudsepp.

Taimekaitsevahendite professionaalne kasutaja peab läbima koolituse

Taimekaitsetunnistuseta võivad vabamüügis olevaid taimekaitsevahendeid kasutada vaid hobiaednikud oma tarbeks või silmailuks kasvatatavatel kultuuridel. Avalikes kohtades nagu haljasaladel, parkides, aedades, spordiväljakutel, tervishoiu- ja lasteasutuste aladel, võib taimekaitsevahendeid kasutada üksnes professionaalne kasutaja – koolituse läbinud ja taimekaitsetunnistust omav spetsialist. Koolituse käigus omandatakse vajalikud teadmised taimekaitsetööde nõuetekohase läbiviimise kohta. Taimekaitsetunnistuse väljastab Põllumajandusamet ja see kehtib viis aastat.

Taimekaitsetöödel peab järgima kõiki ohutusnõudeid ja arvestama hea taimekaitsetavaga

Halajasala umbrohutõrjel või teistel taimekaitsetöödel tuleb vältida rajatiste, nagu laste mänguväljaku ja teiste haljasalal asuvate objektide saastamist taimekaitsevahendiga. Töödest tuleb teavitada ümberkaudset elanikkonda, et vältida inimeste sattumist töödeldavale alale. Territoorium tuleb piirata ja välja panna hoiatussildid, mis teavitavad taimekaitsetöödest ning sellest, millal on ala taas kasutada lubatud. Ohutusnõudeid peab järgima, et vältida ohtu inimeste ja loomade tervisele ning ümbritsevale keskkonnale.

Professionaalne kasutaja arvestab integreeritud taimekaitse põhimõtteid ja peab arvestust kasutatud taimekaitsevahendi üle. Arvestuses tuleb tuua välja taimekaitsevahendi nimetus, kasutuskorra aeg, kulunorm, maa-ala ning taimekultuur, mille peal taimekaitsevahendit kasutati.

Kasutada võib Eestis registreeritud ja konkreetseteks tõrjetöödeks lubatud taimekaitsevahendeid

Kasutada võib üksnes Eestis registreeritud ja konkreetseteks tõrjetöödeks lubatud taimekaitsevahendeid vastavalt pakendi märgistusel toodud kasutusjuhendile ning järgides asjakohaseid kasutuspiiranguid. Vahendid on kantud taimekaitsevahendite registrisse. Tööde tegemise ajal on kohustuslik kasutada sobivaid isikukaitsevahendeid. Taimekaitsevahendit ei tohi pritsida, kui tuule kiirus on suurem kui 4 m/s ja õhutemperatuur kõrgem kui 25 °C. Arvestama peab ka tuule suunda ja lähedal asuvaid objekte, et ära hoida nende võimalik saastumine. Taimekaitsevahendeid on keelatud kasutada alal, millel on õitsvaid taimi (ka võililled jms), välja arvatud juhul, kui kasutusjuhendis on märge, et seda võib kasutada taimede õitsemise ajal, aga ka siis võib taimekaitsetöid teha varahommikusel või hilisõhtusel ajal, mil mesilased ei lenda.

Põllumajandusamet soovitab alati eelistada umbrohu tõrjeks mehaanilisi vahendeid (niitmine, trimmerdamine, rohimine), kuuma auru või kuuma veega tõrjumist või muid töötlusviise. Keemilist umbrohutõrjet tuleb kasutada üksnes äärmisel vajadusel ja nõudeid järgides.

1. juunist peavad kasutusel olema uued ohupiktogrammid

Selle aasta 1. juunist lõppeb üleminekuaeg uuele ühtse klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise (CLP) määrusele. Sellest ajast peab väetise ja taimekaitsevahendite ning teiste võimalikku ohtu põhjustavate kemikaalide pakenditel kasutusel olema uued ohusümbolid. Rohkem infot CLP määruse kohta saab siit.