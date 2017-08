Saksamaal kastreeritakse aastas ligi 20 miljonit põrsast, kes on protseduuri ajal täie teadvuse juures. Enamasti on tegu seitsmepäevaste loomadega, kelle valutaju on välja kujunenud. Seda kinnitavad kisa, šokiseisund ja kramplik värisemine.

Alates 2019. aastast seda enam ilma narkoosita teha ei tohi.

Pilk tegelikkusele näitab, et loomaarmastus, nagu paljud inimesed seda mõistavad, ei ole alati loomade heaolu teenistuses, et lihatööstusel on tarbija ees tohutu hirm ja et mängus on suured rahad.