Kuidas olla pühapaigas viisakalt?

Need ei peagi tingimata olema loodus- või muinsuskaitse sildiga paigad. Tegelikult on meist igaühe jaoks igal ajal ja igas kohas veerandtunnise jalutuskäigu kaugusel olemas paik, mis just meiega tahab kokku saada.

Selleks võib olla puu, kivi, veesilm, allikas või lihtsalt koht aasal, metsas või isegi linnas. Sellise paiga leidmiseks piisab vaid soovist sinna jõuda. Lisaks on hea sõnastada abipalve või küsimus, mis vajab vastust.

Seejärel on hea luua enda jaoks värav – kaks puud, kaks kivikest või mis tahes piir, millest üle astudes keskendud vaid oma küsimusele ja kohale, mida püüad leida.

Siis tuleb juhtimine üle anda jalgadele – midagi mõtlemata lihtsalt kõndida ja tajuda, kuhu poole jalad tahavad sind viia, kuni lõpuks jõuadki pärale. Päralejõudmise tunnuseks on rahulik ja hea tunne südames.