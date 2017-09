Külades püütakse päikest rahakotti

Esmapilgul ootamatu sammu on teinud Eesti Energia (EE), kattes Järvamaal OÜ Estonia uusima, Taikse farmi katuse päikesepaneelidega.

“See on esimene selletaoline lahendus Eestis, kus Eesti Energia ise finantseerib jaama ehitust ning omanikuna hiljem ise ka hooldab ja opereerib,” annab teada Karla Agan, Eesti Energia energiamüügi juht.

“Päikeseelektrijaamu tuleb nagu seeni pärast vihma,” tõdeb Võrumaa põllumees Avo Kons, kes kasvatab Antsla vallas ligemale 400 hektaril teravilja ning kel on ka maasikapõld.

Temalgi peaks lähikuudel oma elektrijaam 0,6 ha suurusel põllulapil tööle saama. Paneelid ja seadmed on paigas, vaid alajaama pole veel. Mees tunnistab, et mitu aastat on ta tahtnud uut kuivatit üles panna, kuid Eesti Energia pole suutnud sinna alajaama teha. Nii otsustas ta selle ise soetada.