Denis on pärit Itaaliast Veneetsia lähedalt ja tema pere on tegelnud talupidamisega ning piima tootmisega. Eesti Maaülikooli järeldoktorantuuri tulles kohtus ta Annemari Polikarpusega. Nüüdseks on neil kaks last, talu ja mullu valminud uus meierei ning laut 200 lambale.

Tunamullu kevadel osteti Prantsusmaalt lakooni tõugu piimalambad.