Külm kevad jätab köögivilja hilisemaks

Madise talu peremees Meelis Mõisa on murelik, kuna maikuu külmad kippusid kurgitaimedele liiga tegema.

“Nii hullu kevadet ei tea vist ükski taime-kasvataja,” tõdes Jõgevamaal Madise talus juba paarkümmend aastat kurke kasvatanud Meelis Mõisa.

Vähem kui 16 kraadi juures ei kasva kurgitaim üldse, räägib kasvataja, kes on selle töö üle võtnud oma emalt ja isalt. Lisaks levivad jahedas taimehaigused ja varrepõletiku tõttu tulebki Madise talu neljast suurest kilehoonest ühes olevad taimed uutega asendada. See tähendab, et müügiks kasvatatud taimed kuluvad omal ära ja raha jääb saamata.

Ka saak on tavapärasest mitu nädalat hilisem.

Kui mõnel aastal on maasikad juba juuni keskel söömisküpsed, siis tänavu sellist lootust ei ole, pigem tuleb oodata ikka jaanipäevani, arvas ta. Vaid seal, kus kasutatakse katteloori või kiletunneleid, on saak varasem.

Sõstardelt ja vaarikatelt ei prognoosi Marjamaa talu peremees suurt saaki. Seevastu aedmustikatel on väga palju õiepungi ning sealt loodab ta kopsakat tulemust. Ta rõõmustas selle üle, et õunapuudel paistab olevat palju õiepungi ja seega võib sügisel oodata suurt hulka ubinaid.