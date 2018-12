Kümneaastane armuaeg lõpeb, okastraataiad lähevad keelu alla

Maaeluministeeriumi loomatervise ja -heaolu büroo peaspetsialist Margus Proses ütles Saarte Häälele, et loomapidajatele, kes ei ole okastraataedu asendanud, teeb veterinaar- ja toiduamet (VTA) ettekirjutuse. Täitmata jätmisel tehakse sunnirahahoiatus, mis on üldjuhul piisav, jätkuv rikkumine võib viia ka loomapidamisõiguse äravõtmiseni.

Muhu saare veise- ja hobusekasvataja Reedik Kivisoo sõnul on nende ettevõttel praeguseks alles veel kilomeetrite viisi okastraataedu. “Ma isegi ei teadnud, et tähtaeg juba kätte jõuab, arvasin, et see juhtub hiljem,” sõnas ta ning nentis, et asjaga tuleb tegelema hakata.

Kivisoo sõnul on nad viimased kümme aastat uute aedade rajamisel kasutanud vaid siletraati, sest okastraat ei ole kõige ohutum.