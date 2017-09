Kümnes Saaremaa aasta põllumees on naine

Sarnaselt Maalehele valivad saarlased igal aastal ka oma aasta põllumehe. Tänavu sai selle au osaliseks Rauni POÜ juht Aive Kesküla.

400-pealise lüpsikarjaga ja ligi 1000 ha suuruse haritava maaga on Rauni POÜ üks Saaremaa suuremaid põllumajandusettevõtteid. Rauni POÜ-d asus Aive Keskküla juhtima juba 7. novembril 1999.

2013. aastal ehitas Rauni POÜ oma lehmadele uue lauda. Plaanis valmimiseni kulus seitse aastat, ehkki esialgu loodeti see katuse alla saada 2008. aastaks. Kogu plaan jäi ootama investeeringutoetust. Kui raha kõpuks saadi, vamis poole aastaga vabapidamislaut ja mindi üle platsilüpsile.

„Murdepunkt oli aasta 2013, kui uue lauda valmis saime,“ sõnab Aive Kesküla. „Sellest peale hakkas elu ülesmäga minema.“

2014. aastal saabus aga piimanduskriis. Kuna peal oli laen ja PRIA toetus, mis nõudis valitud tootmissuuna jätkamist vähemalt viis aastat, pidi Aive oma ettevõttega sellest välja tulema. Tuligi.

„Me ei lasknud endale seda mõtet ligigi, et on olemas mingi muu võimalus kui kriis üle elada,“ vaatab Aive rasketele aastatele tagasi. „Aga ausalt öeldes elasime, jah, päev korraga.“

Aive Kesküla kirjutas uue lauda äriplaani piimatoodangu tõusu 7000 kilolt 9000-le. Täna on Rauni POÜ lehmade keskmine toodang 9300, nii et äriplaan on n.ö vett pidanud. Selle toodanguga ollakse Kõljala ja Kärla järel Saaremaal kolmandal kohal.

Ka lehmade geneetiline baas ja välimik on järjest paranenud: tänavusel Saarte Vissil said Rauni POÜ lehmad kaksikvõidu.

„Võit andis meeskonnale väga suure positiivse emotsiooni,“ meenutab Aive toda ilusat juunipäeva. „Kõik olid elevil ja õnnelikud, arutati, kelle grupi lehmad need olid, kust laudast pärit – see oli nii äge!“

Edukaks tegutsemiseks on oluline meeskond. Praegu on Aive Kesküla leidnud suurepärased kaasamõtlejad: noored spetsialistid, loomakasvatusjuhi Ats Raua ja taimekasvatusjuhi Tanel Kirstu.

Peipsi äärest Saaremaale sattus Aive kohe pärast Eesti põllumajandusülikooli veterinaaria lõpetamist 1992. aastal. Loomaarstina tegutseb ühistu juht ka praegu.

Aive Kesküla on esimene naine, kes Saaremaa aasta põllumehe tiitli sai. Suurel aasta põllumehe konkursil pole seda veel juhtunud. Võibolla oleks aeg?