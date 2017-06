Kus kasvavad Sigulda istikud?

Eestlaste seas populaarne Sigulda taimelaat annab tööd ja raha paljudele aedadele Sigulda ümbruses. Kohalikud aednikud kasvatavad nii marju, õunu, taimi kui istikuid.

Maamajandus käis külas ühes Sigulda aias, kus kasvatatakse õunu ja marju ning viljapuude istikuid. Lisaks valmistatakse Zilveri kaubamärgi all veini.

Ühtekokku 22 hektarit hõlmava õuna- ja marjaaiaga ettevõtte nimi on Piladzi ning selle omanik on Jānis Zilvers. Lisaks oma ettevõttele on ta ka Läti puuviljakasvatajate kooperatiivi Zelta Ābele eestvedaja.

Pärast kolhoosikorra lagunemist seisis ehitaja Jānis Zilvers silmitsi olukorraga, et ehitustööd enam polnud ning midagi uut veel silmapiiril ei terendanud. Ja kuigi maatöö kogemus piirdus vanaisa õunaaiaga, otsustas mees kasutada võimalust, et võtta “igaveseks kasutamiseks” 10,5 hektarit maad Sigulda külje all.

Kuna Sigulda kandis oli istikute kasvatamise traditsioon tugev, alustas Zilverski istikutega. Õunu sai ta müüma hakata alates viiendast tegutsemisaastast.

Viimased seitse aastat on Jānis Zilversi Piladzi ning tema juhitav kooperatiiv Zelta Ābele olnud üks Läti suuremaid õunamüüjaid.