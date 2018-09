Kuum suvi kuivatas põlde, ent kasvatas marju ja puuvilju nii nagu lõunamaal

Koduaedades on suurepärane õunasaak, kuid palju on ussitanud või kahjustustega õunu Lii Sammler

“Täitsa imestan, kui head saaki annab ju kui suured on astelpajumarjad,” ütles Tartumaal asuva Marjamaa talu peremees Tõnu Oks. “Üllatav, kuidas ta põua üle elab ja mismoodi suudab viimase niiskuse ära kasutada.”

Seevastu vaarikasaak jäi loodetust kesisemaks, eriti taasviljuvatel taimedel, mis kannavad praegu. “Kultuurmustikas ja suureviljaline vaarikas kannatasid talve tõttu, põud siin ei mõjutanud, kuna kastan,” arutles Oks. “Õiepungad, mis talvel olid olemas, ei avanenud. Arvan, et siin mõjus kaks halba talve järjest.”

Maasikad, mis said kastetud, andsid aga head saaki. Neil, kellel ei olnud kastmisvõimalust, jäi see siiski kehvaks. Must sõstar andis nii Marjamaa talus kui ka teistel kasvatajatel korraliku saagi, ilma et oleks pidanud põõsaid kastma. Punasesõstrasaak jäi musta omale alla.

Ussid armastavad õunu

“Õunapuid kastsin, õunad on väga ilusad ja uskumatult suured, ju läks kastmine asja ette,” rääkis Marjamaa talu peremees Tõnu Oks. Samas on aiapidajad hädas, et õunad on ussitanud.

Aedades on sel aastal tore õunasaak Lii Sammler

Eesti Maaülikooli Polli aiandusuuringute keskuse tootmisjuht Kersti Kahu tõdes, et paljudel aiapidajatel, kes on mahedad või ei pritsi puid, on saak küll suur, aga ei ole kvaliteetne, kuna palju esineb õuna-/pihlakakoi kahjustust. Puuviljamädanik levib aga rohkem tihedates võrades ja kevadel enne põua algust olid selle levimiseks ka soodsad tingimused – piisavalt soojust ja niiskust. “Kui on tehtud hädapärane taimekaitse, on õun ilus ja kasvas päris suureks,” lisas ta.

Viinamarjad nagu Itaalias