Kvaliteet on olulisem kui kvantiteet. Ka metsas

Eestis on juba pea poolteist aastat raiemahu üle vaieldud. Nüüd tehakse seda siis Euroopas. Asjade üle loogiliselt mõeldes pole aga raiemaht loodushoiu seisukohast üldsegi kõige olulisem näitaja. Palju olulisem on see, mida ja kuidas me metsamaaga ning raiutud puiduga edasi teeme.