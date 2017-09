Läänemaa seafarmis tuvastati sigade Aafrika katk, hukatakse ligi 7000 siga

Veterinaar- ja Toiduamet (VTA) diagnoosis sigade Aafrika katku Oru külas Lääne- Nigula vallas Läänemaal Linnamäe Peekon OÜ sigalas, kus peetakse ligikaudu 6800 siga.

VTA sai eile hommikul teate sigade suurenenud suremuse kohta Linnamäe Peekon OÜ poegimissigalas Läänemaal. Juhtumit kontrolliti, et selgitada välja võimalik sigade Aafrika katku puhang. Selleks võeti surnud sigadelt proovid ja saadeti need Veterinaar- ja Toidulaboratooriumisse uurimisele ning samuti võeti proovid söödast. Koheselt kehtestati seafarmile kitsendused.

Viimati kontrolliti kõnealust sigalat Veterinaar- ja Toiduameti poolt käesoleva aasta augusti lõpus ning siis farmis puudusi bioohutuse nõuete täitmise alal ei leitud. Ka seakatku proovid, mis võeti kõnealuses farmis 4. septembril, olid negatiivsed.

Täna hommikul kinnitas Veterinaar- ja Toidulaboratoorium sigade Aafrika katku tekitaja leiu.

Farmi ümber on kehtestatud tsoonid, kus on seatud piirangud sigade ja nendelt pärineva liha liikumisele. Kuna taudistunud alal on kehtestatud karantiin, siis taudipunkti territooriumile tohivad siseneda ainult VTA poolt volitatud isikud.

Taudi farmi jõudmise võimalike põhjuste väljaselgitamiseks on alustatud epidemioloogilist uurimist, töösse on kaasatud ka Eesti Maaülikooli teadlased. Epidemioloogilise uuringu käigus selgitatakse välja, kuidas haigustekitaja võis farmi pääseda.

Taudistunud farmi loomad hukatakse, sigade nõuetekohase kahjutustamise korraldab AS Vireen.

„ Ainus viis taudi levikut seakasvatustes vältida on ülim ettevaatlikkus ja väga range bioohutusnõuete järgimine, kuna seakatk levib meie metsades endiselt. Nii metsas kui farmides tuleb järgida bioohutusnõudeid täie tõsidusega. Seda eriti praegusel aastaajal, mil metsas on palju seenelisi ja marjulisi, kes võivad taudi edasi kanda seafarmidesse. Vastutustundliku käitumisega saab vähendada riske kõikidele Eesti seakasvatusele,“ rõhutas Veterinaar- ja Toiduameti peadirektori asetäitja Olev Kalda.

Sigade Aafrika katk on meie lähiriikides laialt levinud. Tänaseks on seakatk jõudnud juba 75 Poola seafarmi. Samuti kaheksasse Leedu seafarmi, sealhulgas ligi 25 000 seaga farmi. Lätis on sel aastal tuvastatud kuus sigade Aafrika katku juhtumit kodusigadel. Eestis on tegemist kolmanda juhtumiga seafarmis. Sigade Aafrika katk on jõudnud ka Tšehhisse, kus viirus on tuvastatud metssigadel ja Rumeeniasse, kus taudi on diagnoositud kodusigadel.