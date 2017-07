Laastu talu kutsub päikeseelektrijaama vaatama

Kes poleks ajalehepiltidelt näinud maasikakorjamislavatsit ning seejuures mõelnud, et kuidas sellel ikka töötada on ja kas kõhuli marju korjates tõesti kael ära ei väsi.

Pühapäeval, avatud talude päeval, on võimalik see tunne kätte saada, sest Kose vallas Nõrava külas asuv Laastu talu seab oma lavatsi kohe hommikul talu sissepääsu juurde, et igaüks saaks maasikakorjaja elu omal nahal ära proovida.

Eriliseks teeb Laastu talu aga päikeseelektrijaam. “Kui meie oma päikesejaama valmis saime, olime Eesti suurimad,” räägib peremees. “Ent juba kahe nädala pärast avati Saaremaal järgmine.”