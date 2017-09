Lambad hakkavad Loode-Saaremaad puhtaks sööma

Andruse mahe- ja turismitalu Mustjala vallas on oma tegevust pärandkoosluste hooldajana märgatavalt laiendanud ja MTÜ Ärmu Lambad eestvedaja Madis Tiik ütleb, et sel aastal on hooldusse tulnud ligi 200 hektarit poollooduslikke kooslusi.

Suurema osa hooldusesse tulnud maadest rendib maahooldaja Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) käest, ent hooldab ka isiklikke ja eraisikutelt renditud maid. Kokku on Mustjala vallas Rahtla külas viiendat aastat talu pidava Madis Tiigi käe all üle 400 põhikarja lamba ja 400 ha maad, mis jaguneb pea võrdselt põllumaa ja pärandkoosluste vahel. Sel aastal on talunik ehitanud juurde ligi 10 km karjaaedu, kirjutab Saarte Hääl.

"Madis Tiik tegutseb oma ettevõtetega kokku kolmel projekti “LIFE to alvars” projektialal – Tammesel, Kõrusel ja Neemel (Undvas). Tiigi ettevõtmine on tänuväärne, kuna Loode-Saaremaal on karjatajate huvi võrreldes teiste Saaremaa piirkondadega kesisem. Projekti raames taastatud alvaritest on karjatamiseks kõlbulikku seisu jõudnud selleks aastaks ca 75 hektarit loopealseid, kommenteeris “LIFE to alvars” projektikoordinaator Annely Esko.