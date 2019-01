Lambanahad – kas tülikas kõrvalsaadus või ärivõimalus?

“Ma küll ei ütleks, et nahad on tülikas kõrvalprodukt, pigem on need täiendav võimalus tulu teenida, mida aga kõik ei kasuta,” räägib Valgamaal Karula kandis aretusfarmi pidav Mats Meriste, kes on ka Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liidu juhatuse aseesimees. Põhikarjas on tal sadakond lammast.

Nii mitmedki lambakasvatajad on aga mures nahaparkimise võimaluste pärast: ainukesena tegeleb Eestis lambanahkade parkimisega Jõgeval asuv OÜ Skineks.