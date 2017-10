Läti masinafirmad seadsid messil esiplaanile vihmatehnika

Kui Eestis peetakse maamessi vaid kevadel, siis lätlastel on selline kaks korda aastas. Sel nädalavahetusel oli Riia lähedal Ramavas sügisene põllumajandusnäitus.

Läti masinamüügi firmad reageerivad kiiresti: arvestades tänavust vihmast aastat, on mitmed masinamüüjad asunud reklaamima, et neil on sobivad masinad just nimelt sellisteks ekstreemseteks tingimusteks. Nad olid ka Ramava sügisnäitusel esiplaanile seadnud kummirullidega mullaharimisriistad ning roomikutega traktorid-kombainid.

Muidu oli valik tavaline – esindatud kõik populaarsemad Euroopa kaubamärgid, näiteks uued Claas Arion 660 ja Claas Axion 950 mudelid, mida Konekesko näitas Hannoveri messi eel ka Lätis.

Aga vaadata olid ka India traktorid. Ilma kabiinita küll, aga see-eest väga odavad, 8000 eurot.

Eksponente oli kokku 260.