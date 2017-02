Täna tuvastati Lätis Riia lähistel ligi 10 000 koduseaga farmis selle aasta teine ulatuslik sigade Aafrika katku puhang.

Veterinaar- ja toiduamet juhib taaskord tähelepanu sellele, et jätkuvalt on oluline järgida bioohutusnõudeid ja teha seda kompleksselt. Taudi ärahoidmine eeldab ühelt poolt loomapidajate igapäevast hoolsust bioohutusnõuete täitmisel. Kuna sigade Aafrika katk levib Eestis looduses jätkuvalt, tuleb teiselt poolt bioohutusnõudeid järgida ka jahipidamisel ja metsakorralduses.

Kütitud metssigadelt võetud proovid näitavad, et viirus on Eestis metssigadel endiselt küllaltki laialt levinud. Selle aasta 5. veebruari seisuga on Eestis uuritud 2566 metssiga, kellest 179 olid sigade Aafrika katku nakatunud.

13. jaanuaril tuvastati katkupuhang Sigulda lähedal asuvas enam kui 5000 seaga kõrge bioohutusega farmis.



Seakatkust

• Üle Eesti kehtib sigade väljas pidamise keeld. Taudistunud aladel peab farmiomanik välistama metssigade ligipääsu kodusigadele ning kõigile vahenditele ja materjalidele, mis võivad sigadega kokku puutuda. Jahil käinud inimene ei tohi minna loomapidaja ettevõttesse ega vähemalt 48 tunni jooksul pärast jahti sigadega kokku puutuda.

• Inimestele sigade Aafrika katk ohtu ei kujuta, kuid inimesed võivad viirust edasi kanda. Iga loomapidaja peab järgima kehtestatud bioohutuse nõudeid, et oma loomi taudi eest kaitsta.

• Sealiha võib süüa, see on ohutu. Kogu Eestis turul olev liha on veterinaar- ja toiduameti järelevalve all ja kontrollitud.

• Sigade Aafrika katku puudutav teave on koondatud veebilehele www.seakatk.ee ning küsimusi ja infot taudikahtlusega loomadest saab jätta VTA infotelefonil 605 4750.