Lätis ollakse hädas kuni 10 senti langenud piima kokkuostuhinnaga

Jaanuari alguses vähendas enamik Läti piimatöötlejatest kokkuostuhindu, mistõttu müüvad mitmed tootjad piima alla omahinna. Ühtlasi lõpetasid paljud tööstused erinevatel põhjustel ajutiselt piima kokkuostu.

Läti põllumajandusühistute liidu piimakomisjoni esimees Mirdza Feldmane toob välja, et piima kokkuostuhind langes jaanuaris keskmiselt 10 senti, kuigi Euroopas langes hind keskmiselt vaid 1-2 senti. Samas on tootjatel niigi raskem, kuna kallinenud on elekter ja bensiin ning tõusnud on miinimumpalk.

Olukorda muudab teravamaks see, et osadel karjapidajatel hakkab sööt otsa saama, kuna vihmase suve tõttu oli heinategu keerukam. Feldmane sõnul maksis silorull aasta eest 15 eurot, kuid nüüd 30 eurot.

"Kui poeriiulil maksab liiter piima 90 senti, siis piimatootja osa sellest on ebaõiglaselt väike. Miks lahendatakse turuprobleeme alati põllumehe arvelt?" küsib Feldmane. Olukorra tõttu otsustasid kaheksa piimaühistut luua liidu, et suuremate koguste pealt paremat hinda küsida. Paljud piimatootjad on asunud oma piima müüma Leedu ja Poola kokkuostjatele.

Piimatöösturite sõnul väheneb kokkuostuhind maailmaturul toimuva tõttu – nimelt on juustu ning piimapulbrit ületoodetud ning seetõttu on nende hind langenud. Ints Poškus, piimatööstuse AS Tukuma Piens direktor toob välja, et tavapiima hinda surub alla ka kaupluste nõudmine odavamate toodete järgi, sest vastasel korral kauplused piimatööstuse toodangut lihtsalt ei ostaks.

Piimaturul tekitavad segadusi ka kolm piimatööstust, millest üks on piimatootjatele 1,8 miljonit eurot võlgu, teine lõpetab piima kokkuostu ning kolmas on kuuks ajaks remondis.

