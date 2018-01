Lätis on kõik odavam – viin ees ning porgand, kapsas ja õun järel

Lätis alandati köögi- ja puuviljade ning marjade käibemaksu viie protsendini, mistõttu saavad sealsed tootjad soodsamalt müüa oma porgandit, kapsast või õuna. Soodustus lõunanaabritele teeb meie aednike meele mõruks.

“Soomlastega üldse võrrelda ei saa ja lätlased annavad aina soodustusi. Nüüd on Lätis maks viis protsenti ja iga juurikas läheb seal odavamaks kui Eestis,” pahandab Harjumaa köögiviljakasvataja Kalle Reiter AS Sagrost. Reiter lisab: “Nüüd läheb rahvas suvel Lätti viina ostma, võtab poest tomatid-kurgid ja koti kartuleid ka kaasa, sest kõik on odavam kui meil.”

Läti köögivilja hind on Eesti Aiandusliidu tegevjuhi Raimond Strastini sõnul niigi madalam tänu odavamale tööjõule ja kliimale.