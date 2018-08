Leedu mahetootja AUGA müüs 36 miljoni euro eest kõik pakutud aktsiad

Pakkumise raames emiteeris AUGA Group 40 miljonit uut aktsiat ja selle põhiaktsionär Baltic Champs Group UAB müüs 40 miljonit olemasolevat aktsiat. Pakkumise käigus emiteeritud aktsiate nõudlus oli 104%. Tegemist on suurima aktsiate teisese avaliku pakkumisega Leedu ettevõtluse ajaloos.

Pakkumise tulemusena kogutud kapitali plaanib ettevõte investeerida oma põllumajandustegevuste jaoks sünergiliste lahenduste väljatöötamisse, tootevaliku mitmekesistamisse linnukasvatusharu laiendamise kaudu, kaasaegsete piimafarmide rajamisse ning samuti lähteaine ja biogaasi kombineeritud tootmisesse, eesmärgiga kasutada biogaasi põllumajanduslike masinate käitamiseks.

Ettevõtte juhatus määras aktsiate lõpliku hinna ja nende jaotuse aktsiaid märkinud investorite vahel. Pakkumise lõplikuks aktsiahinnaks kinnitati 0,45 eurot ja kõigi müüdud aktsiate kogumaksumuseks kujunes 36 miljonit eurot. Ettevõte ja selle põhiaktsionär Baltic Champs Group UAB said kumbki pakkumise käigus müüdud aktsiate müügist 18 miljonit eurot.

Üks suuremaid emiteeritud uutesse aktsiatesse investeerijaid oli Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank (EBRD). EBRD ostis aktsiaid kokku ligikaudu 9 miljoni euro väärtuses. EBRD on huvitatud ennekõike ettevõtetest ja projektidest, mille fookuses on energiasäästlikud lahendused, jätkusuutlik maakasutus, looduslike ressursside säilitamine ja saaste vähendamine. EBRD investeerimisotsus kinnitab, et AUGA Group järgib rangeid standardeid ja on keskendunud kestlikule arengule.

“Meil on suur rõõm tervitada ettevõtte uute aktsionäride seas EBRD-d. Loodame hankida kasulikke kogemusi ettevõtte juhtimises, keskkonna- ja sotsiaalnõuete tagamises ning püüelda neis valdkondades pideva arengu suunas, juurutades ettevõttes parimaid äritavasid,“ ütles AUGA Groupi juhatuse esimees Kęstutis Juščius.