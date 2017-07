Leedus tuvastati väga suures seafarmis sigade Aafrika katk, hukatakse üle 23 000 sea

Täna diagnoositi seakatk Leedus 23 464 seaga farmis. Nakkuse leviku tõkestamiseks rakendatakse taudipunktis ja selle lähiümbruses piirangud võimaliku nakkusohtliku materjali liikumisele, viiakse läbi täiendavad kontrollid, taudistunud farmi sead hukatakse ning hoone puhastatakse ja desinfitseeritakse.

See oli Leedu selle aasta kümnes sigade Aafrika katku juhtum kodusigadel. Eile tuvastati ka Lätis nende selle aasta kolmas sigade Aafrika katku juhtum. Poolas on sel aastal sigade Aafrika katk jõudnud 29 seafarmi. Eestis on sigade Aafrika katk tuvastatud kahes farmis, juuni keskel Pärnumaal Audru vallas asuvas 3400 seaga farmis ning mõne päeva eest Saaremaal enam kui 3200 seaga farmis.

Sigade Aafrika katk levib ka Kesk-Euroopa suunas, tänaseks on sigade Aafrika katku diagnoositud 24 Tšehhi metsseal. Eestis on juuni lõpu seisuga uuritud 6519 metssiga, kellest 556 olid sigade Aafrika katkule positiivsed.