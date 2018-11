Legendaarne loomakasvatuse professor Olev Saveli peab juubelit

Aastad pole rühikat ja sirgeselgset emeriitprofessorit maadligi surunud. Ikka sama särav ja energiast pakatav on mees, kelle käe all on maaülikoolis sirgunud mitu põlvkonda loomakasvatajaid ja veterinaare.

Tema juhendamisel on valminud lugematul hulgal loomakasvatusalalseid magistritöid, tema juhendamisel on kaitstud doktoritöid.

Pole naljalt Eestimaal ühtki farmi, kus ei tuntaks professor Olev Savelit, sest iga vähegi loomakasvatuses tegev inimene on kas selle mehe käe all õppinud või temaga erialaselt kokku puutunud.

Olev Saveli on paljudes valdkondades olnud esimene – ta on esimene valitud rektor (Saveli oli Eesti Põllumajanduse Akadeemia (EPA, hilisema Eesti Põllumajandusülikooli rektor aastatel 1988-1993). Ta oli Akadeemilise Põllumeeste Seltsi esimene president, konkursi „Aasta põllumees“ žürii esimene esimees, kes ühtaegu töötas välja ka aasta põllumehe mitmetasandilised hindamiskriteeriumid, mida arvestatakse tänaseni.

1993. aastal asutati Saveli eestvedamisel Eesti Tõuloomakasvatuse Liit, mille president on ta tänaseni.

Loomakasvatajate ja teadlaste koolitajat, ühistegelise tõuaretusorganistasiooni eestvedajat Olev Savelit õnnitleb juubeli puhul Maaleht.