Lehmad annavad piima, peremehed joovad šampust

Kehtna Mõisa OÜ avas eile uue lauda viiesajale lehmale. See on peaaegu peegelpilt eelmisest, 2006. aastal valminust. Tõsi, kuna aeg on edasi läinud, on ka materjalid ning sisseseade uuemad ning paremad. Näiteks on uuel laudal ventilatsioonikorstnad, eelmisel olid katuseharja klapid; paremad ja kaasaegsemad on ka kardinad.

Uus laut ehitati vana kõrvale, nii et ooteala ja lüpsiplats jäid samaks, kuid on nüüd mõlemalt poolt kasutatavad.

Praegu uus laut veel täis ei tule. Peremehe Märt Riisenbergi sõnul aitab see leevendada ruumikitsikust vanemas laudaosas, samuti lähevad sinna elama tiined mullikad.

"Kui esimene ehitus viiesajale lehmale 2006. aastal valmis, oli meil kohe plaan teine pool juurde ehitada, lüpsiplatsi tegime juba siis tuhandele loomale," sõnas Märt Riisenberg. "Aga vahepeal olid rasked aastad ning me ei tahtnud võlaorjusse langeda."

Ilma laenuta uut laudaosa siiski ei ehitatud. SEB finantseeris seda 1,6 miljoni euro ulatuses. Selle summa sisse mahtus lisaks laudale ka lägahoidla.

OÜ Kehtna Mõisa juhatuse liikme Siim Riisenbergi sõnul aitab uus ehitus ära kasutada kogu farmikompleksi tehnoloogilise võimsuse, hoida piima omahinna madalal ning kasvatada konkurentsivõimet.

“Uued lägahoidlad on vajalikud säästmaks looduskeskkonda ning täitmaks veeseaduse nõudeid,” lisas Siim Riisenberg.