Foto on ilustratiivne. Foto: Raivo Tasso

Juba ammu teatakse, et jäme kohtlemine ja stress mõjuvad piimakarjale negatiivselt.

Eri aegadel tehtud uurimistööde tulemused kinnitavad, et lehmad, kes inimesi kardavad, annavad vähem piima. Lehmadel, keda on löödud või kelle ajamiseks on kasutatud elektripiitsa, võib piimatoodang langeda kuni 10%.

Veistel ja teistel loomadel kujunevad hirmu mälupildid on seotud kas halva koha või hirmutava objektiga. Tõenäolisemalt tekib neil hirm mõne kindla koha või inimese suhtes, kes kannab mingit kindlat tüüpi riietust, mis on seotud valu või muul moel hirmutava olukorraga.

Tootmisele oleks vägagi negatiivne, kui piimalehm hakkaks lüpsiplatsi või -robotit kartma. On äärmiselt oluline, et mullika esimene lüpsiplatsil käimine oleks meeldiv kogemus. Esimene kogemus on looma jaoks väga oluline, sest kui mullikas näiteks kukub või tema ajamiseks kasutatakse valu, siis võib ta lüpsiplatsi kartma hakata.

