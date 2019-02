Leht: riik surub peale okastraadikeeldu, mida seaduses polegi

Määrus “Nõuded lamba ja kitse pidamise ja selleks ettenähtud ruumi või ehitise kohta” hakkas kehtima juba 2009. aasta 1. augustist ning 2019. aasta septembrist lisandub sellele okastraadi piirdena kasutamise keeld.

Maaeluministeeriumi sõnul püüab 1. septembrist jõustuv okastraataia keeld ära hoida lammaste kinnijäämise ja hukkumise okastraataedades ja suuresilmalistes võrkaedades, kuhu loomad võivad kinni jääda ja piinarikkalt surra.

Eesti lamba- ja kitsekasvatajate liidu juhatuse esimees Urmas Aava ütles, et kõnealune määrus on juba kümme aastat tagasi tõtakalt vastu võetud ja nüüd on seal klassikalises mõistes “näpukad”. Kuivõrd okastraadi kasutamise keeluga seoses mainitakse vaid väliaedikut ja mitte karjamaad, siis see määrus karjamaa kohta ka ei käi.

Loe pikemalt Saarte Häälest.