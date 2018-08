Lihaveisekasvatus Eestis: 40 aastaga tänapäevase karjani

Nooremad lihaveisekasvatajad peavad loomulikuks, et Eestis kasvatatakse mõlemaid, nii piima- kui ka lihaveiseid. Kuid nii on see olnud kõigest viimased 40 aastat.

Nõukogude ajal pidasid Moskva ülemused vajalikuks hakata Eestis lihaveiseid kasvatama. Kaks lihatõugu pulli, üks kasahhi valgepealine, teine aberdiin-angus, toodi siia 1959. aastal.