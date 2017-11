Katrin Noorkõiv on koos isa Ennuga Läti piiri lähistel juba aastaid lihaveiseid pidanud. Lisaks on ta üks MTÜ Liivimaa Lihaveis eestvedajaid ja seitse aastat tutvustanud rohumaal kasvanud veise liha valmistamise võimalusi nii kodu- kui restoranikokkadele. Aasta jagu on ta käima lükanud ka Ahjal asuvat lihatööstust, millel nimeks Liivimaa Lihasaaduste Wabrik.

“Kuna kogemus oli nii suur, tahtsin oma talus riske hajutada, et mitte olla seotud selle või mõne teise töötlejaga,” tunnistas ta. “Mõte oli teha OÜ Sentafarm alla pood, mis oleks osa farmi tegevusest.”

Kolm aastat tagasi hakati selleks ettevalmistusi tegema – muudeti loomade pidamist nii, et müügikõlblikke lihaloomi oleks aasta läbi ja vähendati ammlehmade arvu, et edaspidi saaks kõik nende järeltulijad realiseerida poe kaudu. “Kui kogu tarneahel on enda käes, saab oma farmi loomadest märksa kõrgemat hinda,” selgitas Katrin Noorkõiv.