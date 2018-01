Loomade eest maksmata jätnule hautakse kättemaksu

Trust Alerti juht Riho Räst, kes on praegu juba uues firmas Banasiaki OÜ kokkuostja, selgitas eelmises loos, et rahaline olukord halvenes tema firmal pärast üle-eelmisel suvel toimunud avariid, kui nende auto sõitis teel Lätti viieteist pulliga kraavi. Ent selgub, et firma on jäänud loomade eest võlgu tollest avariist tunduvalt varemgi.

Pärast eelmist artiklit võttis Maalehega ühendust Helo Soomre Läänemaalt.

“Küsisin Rästilt korduvalt, millal ta raha üle kannab, kuni lõpuks ütles, et tal polegi seda maksta. Sügisel läksin inkassofirmasse abi otsima,” meenutab Soomre. Kuna kahjusumma on suur, pöördus Soomre kuriteokahtlusele viidates ka politseisse, kus kaebus aga tagasi lükati. Novembri lõpus esitas naine prokuratuuri kaebuse kriminaalmenetluse mittealustamise kohta. Lääne ringkonnaprokuratuur jättis selle rahuldamata, põhjendades, et avalduses on küll kriminaalmenetluse algatamiseks kuriteole viitav teave, kuid pole tõendeid, mis viitaksid Trust Alerti tahtlusele kuritegu toime panna. Ei leitud, et teda oleks teadlikult alt veetud.