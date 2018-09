Loomakasvatusõpetaja ja noortalunike juht: peagi hakkavad noored linnast maale kolima

Kui maaülikoolis oli tänavu põllumajandus­erialade täituvus kesine, siis Järvamaa kutsehariduskeskuses oli rekordvastuvõtt.

Maamajandus uuris, milline peab olema kaasaegne ja noori motiveeriv põllumajandusõpe. Vestluskaaslaseks oli mullu parimaks maaerialade õpetajaks valitud Kaja Piirfeldt, kes lisaks koolitööle peab talu ning juhib Eesti noortalunike ühendust.

Noor võib ju esialgu maale minna, aga kas ta sinna ka ettevõtte loob ja püsima jääb?

Probleem on tõesti see, kuidas alustavaid ettevõtjaid ja noori toetada, et nad maale jääksid ja oma ettevõtet arendaksid. Huvi on olemas, haridus on olemas, noortaluniku toetus on olemas, ja siis tuleb pudelikael ette.

Noortaluniku toetus aitab küll asjad liikuma saada, aga mis edasi? Toetusega ei saa jätkusuutlikult majandada, pärast tähtaegade lõppemist lüüakse käega ja minnakse palgatööle.