Elva lähedal Jaani-Palu talu pidav Peeter Pajuste müüs läinud aastaL osaühingule Trust Alert kaks veist ja pidanuks saama nende eest 1296 eurot. Kokkulepitud kahe nädala asemel õnnestus pärast korduvaid telefonikõnesid saada kätte 296 eurot.

Taluperemehe sõnul olid nad aastaid selle firma kliendid. Kuigi viivitusi raha maksmisel esines varemgi – ei makstud kunagi lubatud kahe nädalaga –, ei tehtud sellest suurt numbrit, kuna hind oli teiste omast pisut parem.

“Seekord oli üllatus, et raha saamine jäi venima ja jäigi igaveseks venima, nüüdseks olen sest rahast loobunud,” on Pajuste lootuse kaotanud. Juba mitu kuud ei võtvat Trust Alerti juht Riho Räst enam ka tema telefonikõnesid vastu.

Jõulukuus ütles Peeter Pajuste talus toimetavale pojale, kes arvutiga sina peal, et pangu ta see asi Facebooki. Et näha, kas temasuguseid veel on. Ja kui on, siis Facebooki kaudu inimesi hoiatada, et ärgu sellele firmale loomi müügu.